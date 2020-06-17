Пекин, , 05:35 — REGNUM Большинство новейших случаев заболевания COVID-19 в Пекине связаны с оптовым рынком фермерской продукции Синьфади, где продают фрукты, овощи и мясо населению города, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Рынок Синьфади является одним из крупнейших в городе населением 21 млн человек. Он был основан в 1988 году на юге города. Тогда на этом месте располагалась деревня Синьфади. Сегодня 70% всех поставок овощей, 10% поставок свинины и 3% поставок говядины и баранины приходятся на этот рынок.

Изначально площадь рынка занимала один гектар, где трудилось 15 человек сотрудников. С тех пор он перерос в крупнейшей оптовый фермерский рынок Пекина. Рынок разросся до 112 га с 1500 сотрудниками. На нем размещается 2000 киосков и более 4000 палаток с 18 тыс. тонн овощей, 20 тыс. фруктов и 1,5 тыс. тонн морепродуктов помимо мяса ежедневно.

В прошлом году Синьцфади продал 17,5 млн тонн продукции при обороте 131,9 млрд юаней (около $18,6 млрд). Среди 4600 китайских фермерских торговых рынок, Синьфади занимает первое место уже 17 лет подряд в плате торгового оборота и объема продаж.