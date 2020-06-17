Новосибирск, , 05:13 — REGNUM Новосибирские организаций задолжали своим сотрудникам по заработной плате за май 2020 года по данным на 1 июня в общей сложности 36,4 млн рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат.

«Из них 14,1 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее», — уточняет региональный орган статистики.

Своевременно не получили зарплату 894 человека. В среднем на одного сотрудника приходилось по 40,7 тыс.рублей невыплаченной зарплаты.

Большая часть долга приходится на «Посевнинский завод спецтехники», «НЭВЗ-Керамикс», «Молкомбинат Утянский», «Байкальская строительная компания» — 82,9% общей суммы задолженности.