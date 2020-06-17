Якутск, , 04:57 — REGNUM Второе заседание Ленского клуба 16 июня прошло в онлайн-режиме. В нём приняли участие губернаторы Забайкалья, Бурятии и Камчатки, представители бизнеса, федеральные и региональные эксперты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Якутии.

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На этот раз участники обсуждали вопросы развития Дальнего Востока во время и после эпидемии коронавируса.

Глава Якутии Айсен Николаев открывая заседание, отметил, что коронавирус повлиял на многие сферы жизни.

«Пандемия показала особую важность коммуникации с населением, необходимость власти быть открытой и эффективной. Уже сейчас в Якутии в рамках специального проекта происходит оптимизация всех процессов госуправления, что позволит минимизировать затраты и ресурсы. Помимо этого, руководство региона разработало целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики», — сказал Айсен Николаев.

По словам главы Якутии коронавирус раскрыл слабые стороны ведения собственного дела в традиционном формате. Поэтому важной частью посткоронавирусной жизни станет переформатирование бизнес-моделей под новые стандарты.

«После пандемии коронавируса бизнес должен стать более гибким. Здесь необходимо понять то, чем государство может помочь. Не только выделять финансовые средства на поддержку отрасли или отказываться от налогов, но и помочь учиться, чтобы он мог держаться на плаву в новых условиях. Считаю, что это один из ключевых вопросов, который предстоит решить», — добавил Айсен Николаев.

Глава республики предложил коллегам подписать соглашение о сотрудничестве между всеми регионами Дальнего Востока под эгидой полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Подписание соглашения планируется в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество тестов на коронавирус продолжит расти, несмотря на улучшение ситуации с инфекцией. Об этом 15 июня заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.