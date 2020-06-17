Москва, 17 июня 2020, 03:44 — REGNUM Иск Минобороны России к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» частично удовлетворён арбитражем Москвы. Ответчику предстоит выплатить более 51,4 млн рублей неустойки за нарушение условий госконтракта, хотя истец требовал более 529 млн рублей. В основе спора лежал контракт на изготовление рейдового буксира. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Изначально истец потребовал взыскать 44 674 384,91 рубля, но в ходе слушаний увеличил сумму до 529 870 115 рублей 27 копеек. Контракт на изготовление и поставку рейдового буксира был подписан в мае 2016 года.
Суд удовлетворил претензии Минобороны РФ лишь частично — на 51 413 514 рублей 30 копеек.
Напомним, в марте 2020 года суд частично удовлетворил другой иск министерства к тому же заводу. Тогда сумма неустойки также была снижена с 2,9 млрд до 446 млн рублей.
Для справки: завод-ответчик работает в Ленинградский области с 1930-х годов. Он включает в себя почти десяток компаний и строит для Минобороны различные суда, в том числе малые ракетные корабли.