Москва, , 03:44 — REGNUM Иск Минобороны России к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» частично удовлетворён арбитражем Москвы. Ответчику предстоит выплатить более 51,4 млн рублей неустойки за нарушение условий госконтракта, хотя истец требовал более 529 млн рублей. В основе спора лежал контракт на изготовление рейдового буксира. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально истец потребовал взыскать 44 674 384,91 рубля, но в ходе слушаний увеличил сумму до 529 870 115 рублей 27 копеек. Контракт на изготовление и поставку рейдового буксира был подписан в мае 2016 года.

«В обоснование предъявленных требований истец ссылается на то, что исполнитель нарушил обязательства по контракту, согласно акту приёма-передачи товара от 28 июля 2017 года №9 товар поставлен 28 июля 2017 года. Количество дней просрочки поставки товара с 25 ноября 2016 г. по 28 июля 2017 г. составляет 246 дней», — отмечается в материалах дела.

Суд удовлетворил претензии Минобороны РФ лишь частично — на 51 413 514 рублей 30 копеек.

Напомним, в марте 2020 года суд частично удовлетворил другой иск министерства к тому же заводу. Тогда сумма неустойки также была снижена с 2,9 млрд до 446 млн рублей.