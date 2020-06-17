Саратов, , 03:24 — REGNUM Арбитраж Саратовской области 29 июня 2020 года приступит к рассмотрению первого банкротного иска к ООО «Нефтяная компания «Геопромнефть». Пока формировалось дело в суд поступил аналогичный иск от самого нефтедобытчика, который является владельцем лицензии на разработку Клинцовского месторождения нефти. Первым суд рассмотрит претензии кредитора — московского ООО «Довмонт», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от торговой компании поступило ещё 26 мая 2020 года. Сумма претензий составила 384 250 рублей, но уже через неделю и сам ответчик подал иск о своём банкротстве. В качестве обоснований последнего фигурирует задолженность в размере 1 361 319 078,2 рубля. Заявления будут рассмотрены судом в порядке очередности.

По данным ЕГРЮЛ, нефтекомпания создана в октябре 2004 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор с конца февраля 2020 года — Инна Мужарова. С 28 февраля компания числится в стадии ликвидации. С 30 ноября 2018 года ООО владеет Алексей Контяев, в чьем активе также саратовское «Инвестпромнефть», работающее в той же сфере. До Контяева компанией «Геопромнефть» владела кипрская фирма «Пенстемон холдингс лимитед». В активе последней на сегодня — саратовский добытчик нефти ООО «Волгапронефть», которую возглавляет всё та же Мужарова.

ООО «Геопромнефть» имеет три лицензии, в том числе на разработку Клинцовского месторождения нефти с извлекаемыми запасами 12 млн тонн и оцененными — 34,3 млн тонн.