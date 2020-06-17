Рига, 17 июня 2020, 02:53 — REGNUM За последние четыре недели, с момента возобновления авиасообщения, национальный авиаперевозчик airBaltic перевёз 27 000 пассажиров, их число растёт каждую неделю, пишет портал nra.lv.
» Наша главная цель соединить Прибалтику с окружающим миром, прежде всего речь о важных бизнес-центрах Европы» — сказал порталу исполнительный директор компании Мартиньш Гаус.
В данный момент airBaltic выполняет в рейсы из Риги в 13 городов Европы и в ближайшие месяцы планирует довести общее число до 24. Всего в аэропорту Риги в данный момент работают четыре компании. Помимо airBaltic это Wizz Air, Lufthansa и Finnair