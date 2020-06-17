Казань, , 02:53 — REGNUM Арбитраж Татарии 19 июня 2020 года рассмотрит ходатайство конкурсного управляющего обанкроченного казанского банка «Спурт» о наложении ареста на имущество шести бывших руководителей. Их пытаются привлечь к субсидиарной ответственности, а арест является обеспечительной мерой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиками по этой части требований, помимо экс-главы правления Евгении Даутовой, выступают Марат Даутов, Кирилл Шайхутдинов, Дмитрий Корчагин, Ирина Ананьева, Раиль Камалиев. Общая сумма, заявленная к взысканию с них, составляет 4 676 122 000 рублей. Управляющий требует наложить арест не только на имущество, но и на денежные средства на счетах.

К дате заседания заявитель должен «представить сведения об имуществе ответчиков, выписки из ЕГРН по указанным объектам недвижимости».

Напомним, в июле 2017 года банк «Спурт», где из-за финансирования проектов, аффилированных с Даутовой, образовалась невозвратная кредитная задолженность в размере 2,4 млрд рублей, был лишён лицензии. На сегодня банк является банкротом и проходит процедуру конкурсного производства, находясь под управлением «Агентства по страхованию вкладов». Бывший глава правления, а также акционер с существенной долей Евгения Даутова была осуждена по ряду уголовных статей, в том числе за фальсификацию отчётности, призванную скрыть реальное положение «Спрута». У банка на май 2020 года были долги перед 2,5 тыс. кредиторов на сумму свыше 12,2 млрд рублей.