Рига, , 02:52 — REGNUM Согласно данным министерства Сообщений объём железнодорожных перевозок в Латвии за пять месяцев 2020 упал на 46,2%, и составил 10,022 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, пишет портал lsm.lv.

Из них международные перевозки составили 9,473 млн тонн, падение на 47,7%. Местные перевозки выросли до 549 000 тонн, на 8,6%. Однако, их удельный вес незначителен.

Транзитные перевозки упали на 52,8%, до 7,885 млн тонн. Железнодорожный транзит через порты Латвии упал на 54,1% — 6,747 млн тонн. Сухопутный транзит составил 1,138 млн тонн, падение на 43,6%.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в 2019 году перевозки по железной дороге Латвии, в сравнении с 2018-ым, упали на 15,8%.