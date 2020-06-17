Рига, , 02:50 — REGNUM Кабинет министров Латвии принял решение выплатить 700 382 евро туроператорам, обеспечившим репатриационные рейсы на период закрытых границ в Латвии и ЕС, сообщило ИА ЛЕТА.

Деньги поступят из графы бюджета «непредвиденные расходы». Всего с 17 марта было совершено 29 репатриационных рейсов, на которых доставили в Латвию 2670 человек.

В соответствии с этим решением правительства турфирмы, зарегистрированные в Латвии до 1 октября 2020 года, могут подать заявку на компенсацию своих расходов по репатриации в Центр по защите прав потребителей. По подсчётам Минэкономики речь идёт всего о шести компаниях.