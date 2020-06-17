Рига, , 02:49 — REGNUM Согласно заключению Европейской аудиторской палаты в проекте Rail Baltica не хватает экономической целесообразности, сказал на совместном заседании Комиссии по европейским делам и Комиссии по общественным закупкам представитель Европейской ревизионной палаты Люк Тйон, сообщило агентство ЛЕТА.

«Чтобы проект был экономически жизнеспособен он должен обеспечивать и пассажирские и грузовые перевозки, и делать это в интенсивном режиме. Возможно, прибалтийским странам не нужен скоростной поезд, а обычный, который обойдётся дешевле» — сказал более Тйон.

Кроме того аудит проекта показал рост его стоимости на 2,352 млрд до 7 млрд евро. Сейчас его стоимость оценивается в 5,8 млрд евро. Более того, по мнению европейских аудиторов, в будущем существует риск дальнейшего роста стоимости Rail Baltica. Северо-южное направление не является загруженным. На этом направлении традиционно используется автомобильный и морской транспорт, что лишает проект экономического смысла.

До сих пор не решён вопрос о модели управления проектом и существуют риски срыва намеченных сроков в его реализации в течение трех ближайших лет.

В данный момент Евросоюз зарезервировал для Rail Baltica 800 млн евро, из которых выплачено 80 млн.