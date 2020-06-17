Москва, , 09:10 — REGNUM С 18 июня в Москве начнёт работу программа экспортной акселерации GoGlobal, направленная на подготовку столичных компаний IT-индустрии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экспортная акселерация представляет из себя систему образовательных мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности столичного IT-сектора. Авторами проекта выступили Московский экспортный центр (МЭЦ) совместно с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив.

«IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими. В итоге конкурсная комиссия путем голосования выбрала 20 проектов из 120 потенциальных участников», — сказала Сергунина.

Программа продлится три месяца. За это время представителей столичного IT-бизнеса планируется обучить тому, как выйти на международные рынки и провести первые продажи. Для этих целей будут организованы еженедельные групповые практикумы для планирования целей и анализа достигнутых результатов.

Также для каждой компании, которая участвует в проекте, организуют 24 индивидуальные встречи с менторами и 16 часов консультаций с экспертами для детального разбора своих кейсов, а также более 20 часов воркшопов и мастер-классов от опытных предпринимателей, методологов, специалистов по маркетингу, продажам и другим направлениям.

Как подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, наставники помогут предпринимателям найти целевую аудиторию за рубежом, проанализировать потребности клиентов, адаптировать под них продукт, совершить первые продажи и сформировать план достижения устойчивой выручки.

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