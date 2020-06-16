Рига, , 22:57 — REGNUM Цена на электроэнергию в Прибалтике на прошлой неделе выросла на 52,3%, до 45,23 евро за мегаватт-час (Мвт). Об этом 16 июня сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на государственное акционерное общество Latvenergo.

По мнению экспертов, на биржевую цену электроэнергии повлияло отключение соединения между Литвой и Швецией, повреждение кабеля Latvenergo и ежегодное техническое обслуживание сетей в Эстонии, которое сказалось на пропускной способности.

Отмечается, что на 2% (до 471 Гвт) выросло и потребление электроэнергии в Латвии, Литве и Эстонии в целом. При этом рост в Латвии составил 2% (до 126 Гвт), в Литве — 4% (213 Гвт), в Эстонии наоборот потребление упало на 2% (до 132 Гвт).

Всего в Прибалтике сумели произвести 64% электроэнергии требуемой региону.