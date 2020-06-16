Пекин, , 22:38 — REGNUM Международные аналитики, комментируя перспективы восстановления китайской экономики после эпидемии коронавируса, указывают на высокую вероятность продолжения экономического роста, связанного с увеличением в КНР масштабов социального финансирования, сообщает 16 июня Синьхуа со ссылкой на отчет инвестиционного банка CICC.

Указывается также на предстоящее во втором полугодии текущего 2020 года восстановление инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, которые окажут благотворное воздействие на рост китайской экономики.

Ожидается, что под воздействием роста объемов национального дохода увеличиваться также будут потребление и экспорт. Об этом говорит и динамика, которая показывает устойчивый рост экономики по всем направлениям.