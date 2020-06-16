Москва, , 22:29 — REGNUM Решение Центробанка о снижении ключевой ставки поможет решить проблему доступности кредитов для предприятий, считает председатель отделения Партии Роста в Ленинградской области, генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. Об этом он сегодня, 16 июня, заявил ИА REGNUM.

Напомним, что 19 июня на заседании Центробанка будет объявлено об изменении ключевой ставки. Как ранее сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, регулятор рассматривает возможность снижения ставки на 1 процентный пункт — с 5,5 до 4,5%.

По мнению Панова, эта мера призвана дать экономике более дешевые деньги, в частности, привести к уменьшению процентов по потребительским кредитам и ипотеке: «По нашим расчетам снижение ключевой ставки составит 0,5 п.п., с учетом возможности дальнейшего плавного снижения до 4,5% к концу года».

»Во-первых, на это решение повлияло замедление роста цен — в мае темп инфляции в годовом выражении составил +3%, что позволяет говорить о возможности достижения целевого уровня инфляции 4% по итогам 2020 года. Во-вторых, существенно сократился спрос со стороны населения и бизнеса — в апреле-мае падение составило более 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Панов.

По его мнению, бизнес вправе ждать улучшения условий кредитования и повышения доступности, особенно для малых и средних предприятий, оказавшихся в тяжелых условиях из-за действия ограничительных мер в связи с пандемией.

«Несмотря на обилие программ, сейчас банки неохотно выдают кредиты компаниям, особенно из пострадавших отраслей, оценивая риски невозврата, — пояснил он. — Одного снижения ключевой ставки для оживления процесса кредитования предприятий недостаточно. Нужно параллельно продумывать меры, которые позволят банкам быть более гибкими, предлагать предприятиям больше вариантов недорогих кредитных программ. Этому могло бы помочь смягчение нормативов обязательного резервирования в Центральном Банке РФ, которое сейчас снижает рентабельность операционной деятельности банков и заставляет держать высокие проценты».

По словам Дмитрия Панова, решение Банка России может подтолкнуть к снижению процентов по ипотечным кредитам и поддержке льготного ипотечного кредитования до 6,5% годовых.

«Обратной стороной пониженной ключевой ставки станет падение доходности банковских вкладов и ОФЗ, которое, в свою очередь, будет способствовать перетоку капиталов в пользу альтернативных источников капиталовложений, в том числе и реализации новых, более маржинальных инвестиционных проектов», — добавил Панов.