Лондон, , 22:07 — REGNUM Международное экономическое агентство (МЭА) изменило прогноз мирового спроса на нефть, 16 июня сообщает агентство Reuters.

Согласно обновленному прогнозу, средний суточный спрос на нефть в 2020 году будет на уровне 91,7 млн баррелей. Это на 500 000 баррелей в сутки выше, чем оценка в майском прогнозе МЭА.

МЭА отмечает, что спрос нефти в ходе «глобального карантина» из-за коронавируса оказался выше, чем ожидалось.

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