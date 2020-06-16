Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Международная сеть отелей Hilton заявила о намерении сократить 2100 человек — около 22% корпоративных сотрудников, 16 июня сообщает агентство Reuters.

Корпоративный персонал Hilton насчитывает 9600 человек по всему миру. На конец 2019 года общее число сотрудников составляло 173 000 человек.

Ранее группы Rivals Marriott и Hyatt Hotels также уволили или заявили об увольнении тысяч своих сотрудников по всему миру.

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