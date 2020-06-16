Владимир, , 21:21 — REGNUM Во Владимирской области из регионального бюджета выделили дополнительные средства на проживание и питание для сотрудников инфекционных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Более 2,67 млн рублей будет выделено дополнительно государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Владимирской области, в которых осуществляется профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции в стационарных условиях. Средства пойдут на питание и проживание медицинских работников и сотрудников стационаров.

Ранее на эти цели выделялось чуть более 14,8 млн рублей. Вместе с дополнительными средствами сумма составит около 17,5 млн рублей. По данным департамента здравоохранения Владимирской области, требуется организация проживания и питания еще для 60 человек — медицинских и иных работников инфекционных госпиталей региона. Ранее деньги закладывались на питание и проживание 520 специалистов.

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