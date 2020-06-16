Гётеборг, Швеция, , 19:59 — REGNUM В связи с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, 4,1 тысяч сотрудников по всему миру намеревается сократить автомобильный шведский концерн Volvo АВ. Об этом 16 июня сказано в пресс-релизе компании.

Поясняется, что меры, предпринятые странами по борьбе с пандемией коронавируса, серьёзно повлияли на отрасль. Предполагается, что вызванный пандемией кризис приведёт к снижению уровня спроса на продукцию концерна.

В связи с возникшими обстоятельствами возникла необходимость адаптировать организацию к новым условиям. Руководством компании было принято решение об увольнении 4,1 тысяч сотрудников по всему миру. В Швеции будет уволено 1250 служащих. Компания Volvo АВ, выпускающая грузовые автомобили и автобусы, сообщила в первом квартале текущего года о снижении в 2,2 раза чистой прибыли в годовом выражении — до 4,766 млрд шведских крон ($472,8 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шведский автоконцерн Volvo вернётся к работе на полную занятость сотрудников быстрее, чем предполагалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффект коронавируса: Volvo вернется к работе быстрее, чем предполагалось