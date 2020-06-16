Москва, , 19:34 — REGNUM Спад промышленного производства Российской Федерации в мае 2020 года ускорился до 9,6% в годовом выражении с апрельских 6,6%. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Сообщается, что в месячном выражении спад промышленного производства в мае замедлился до 5,5%, после того как в апреле был спад на 9,2%.

По итогам периода с января по май 2020 года в годовом выражении снижение промышленного производства составило 2,4%.

По отраслям картина выглядит следующим образом. Наибольший спад зафиксирован в мае в добыче полезных ископаемых — 13,5% в годовом выражении.

В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов в мае снижение составило 10,9% в годовом выражении.

В обрабатывающем производстве спад составил 7,2%.