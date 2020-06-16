Минск, , 19:18 — REGNUM Для белорусских работников неприемлемо работать за $300 — зарплаты должны быть в разы больше. Об этом сегодня, 16 июня в Гродненской области (Западная Белоруссия) заявил Александр Лукашенко,

Посещая госпредприятие ОАО «Гродно Азот», белорусский лидер сделал ряд популистских заявлений на тему будущего после оформления продления его пребывания в президентском кресле ещё на пять лет. Лукашенко пообещал продать «по дешёвке» пустующие дома, построить дороги, экспортировать электроэнергию с БелАЭС, запустить госпрограмму электрификации садовых товариществ и повысить денежное довольствие граждан.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, — пообещал Лукашенко. — Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому что мы в экономике не очень хорошо работаем».

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«Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны — мы сами построим этот завод», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, в декабре 2010 года на IV «Всебелорусском народном собрании» Лукашенко обещал через пять лет довести среднюю зарплату до $1 тыс. По факту в 2015 году средняя зарплата не достигла и половины заявленной суммы и находится сейчас примерно на том же уровне.