Мурманск, , 19:06 — REGNUM Из резервного фонда Мурманской области выделено 6,3 млн рублей на покрытие расходов, обеспечивших работу обсерваторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Деньги пойдут на компенсацию расходов, связанных с работой обсерваторов в медицинских учреждениях Мурманской области в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Добавим, что число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Мурманской области с начала эпидемии выросло до 4083, из них 2810 человек выздоровели, семь — скончались.