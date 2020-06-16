Ханты-Мансийск, , 18:55 — REGNUM В Югре должностные лица регионального департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО нарушали требования лесного законодательства об учёте древесины и сделок с ней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Установлено, что сотрудники данного департамента допустили нарушения при внесении сведений в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учёта древесины на территориях Нефтеюганского и Мегионского лесничеств.

По результатам прокурорской проверки возбуждены административные дела по по ч. 2 ст. 8.28.1 КоАП РФ («Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней»). Должностным лицам назначены штрафы, о размере которых не сообщается.