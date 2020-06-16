Москва, , 18:29 — REGNUM Нельзя исключать, что «удалёнка» стала долгосрочным трендом в развитии российского бизнеса и экономики в целом, поэтому её непременно пора регламентировать, считает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. Об этом он заявил 16 июня ИА REGNUM, комментируя законопроект, внесенный в Государственную думу парламентариями во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

«Очевидно, что удаленную деятельность, на которую, по разным оценкам, перешли 10−15% российских компаний, нужно законодательно регламентировать, — подчеркнул эксперт. — Необходимо в законодательстве обозначить ключевые моменты развития данного процесса, и в будущем, по мере получения большего опыта и информации вносить необходимые поправки и дополнения».

Напомним, что новый законопроект должен закрепить новые права и обязанности работника и работодателя, конкретизировать особенности организации и охраны труда, режима рабочего времени и времени отдыха работника.