Тюмень, , 18:17 — REGNUM В Тюменской области на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет 4,4%. Это ниже среднероссийского показателя — 5% и среднего по Уральскому федеральному округу — 4,8%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Однако, как заметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в связи с продлением в регионе режима повышенной готовности до 21 июня, ситуация на рынке труда остаётся напряженной в отраслях и сферах, которые ещё не возобновили свою деятельность.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич сообщает, что число обращений в службу занятости за первые две недели июня по сравнению с апрелем — маем 2020 года снизилось в три раза. Это связано с переходом региона ко второму этапу снятия ограничений.

За первую декаду июня работодателями было заявлено 5,6 тыс. вакансий. В целом по региону числится 26 тысяч свободных рабочих мест. Рабочие руки требуются в сельском хозяйстве, водоснабжении, на обрабатывающих производствах. Кроме того, принято решение о создании дополнительных временных рабочих мест, финансируемых за счёт областного бюджета.

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