Москва, , 18:15 — REGNUM Законопроект о дистанционной занятости нужный, Россия следует в этом плане мировому тренду, считает старший бизнес-партнёр по управлению персоналом «БКС Премьер» Елена Доронина. Об этом она заявила сегодня, 16 июня, ИА REGNUM, комментируя поправки в Трудовой кодекс.

«Удаленный режим работы существует в Европе уже несколько лет. Во Франции, например, закон об удаленной работе был принят еще в 2012 году. Данный режим работы может быть выгоден обеим сторонам: как работнику (больше гибкости), так и работодателю (экономия на аренде рабочих мест)», — отметила Доронина.

Но она подчеркнула, что очень важно сразу же точно обозначить правила игры, вернее работы. Так, например, во время пандемии работа на «удаленке» показала свою эффективность, особенно в самом начале, так как сотрудники смогли работать в более комфортных условиях, не тратили время на дорогу и так далее. Однако в ряде случаев сотрудники указывают и на обратную сторону работы из дома — рабочий день иногда может «терять границы», то есть временные рамки.

«Между тем для поддержания высокой эффективности в долгосрочном периоде всегда нужно поддерживать баланс между работой и отдыхом. Баланс между работой и отдыхом или право на офлайн должно быть закреплено в ТК. Также возможны сложности для работодателя: как контролировать работу сотрудника на «удаленке» и что делать с недобросовестным сотрудником? Без полноценного электронного документооборота, который организован далеко не во всех компаниях, урегулировать дисциплинарные ситуации проблематично», — добавила Елена Доронина.

Напомним, законопроект об «удалёнке» внесён в Госдуму парламентариями во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Поправки призваны повысить гибкость занятости и урегулировать правила дистанционной работы.