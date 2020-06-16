Москва, , 17:50 — REGNUM Инициатива Министерства энергетики России об увеличении субсидий на перевод автомобилей на газомоторное топливо в первую очередь интересна компаниям, имеющим большой парк машин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил руководитель отдела продаж филиала АГ «Авилон» Максим Пронин.

«Перевод автомобилей с бензина на газ может быть выгоден юридическим лицам, у которых есть большие автопарки: например, такси, экспедиторские, курьерские службы и так далее», — заявил Пронин.

«В подобных организациях, которые специализируются на перевозках, автомобиль каждый день преодолевает сотни километров, и переход на газ для них может стать способом сэкономить на топливе», — указал он.

Для среднестатистического автовладельца, который использует автомобиль для поездок от дома до работы, и, например, выезжает с семьёй на природу, в этой мере нет необходимости — экономии она не принесет, уверен Пронин.

«Более того, переход на газомоторное топливо может быть опасным для двигателя, так как оно снижает его мощность. В целом же владельцы новых автомобилей достаточно редко занимаются таким переоборудованием, и опять же это — юрлица», — добавил эксперт.

Ранее министр энергетики Александр Новак предложил в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% от стоимости переоборудования.

Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счёт маркетинговых программ дочерней компании «Газпром газомоторное топливо», которая является основным поставщиком газа для транспорта. В результате автовладельцам потребуется оплатить только 10% стоимости перехода на газомоторное топливо.