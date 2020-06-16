Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни у тружеников села начнётся горячая пора. Донским хлеборобам предстоит собрать созревший в поле урожай, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора 16 июня.

«Нам предстоит убрать ранние зерновые на площади более 3 млн гектаров. В ближайшие две недели уборка вступит в активную фазу на юге области. Готовность техники на сегодня составляет не менее 97%. Настрой аграриев самый боевой, сейчас начинается самый жаркий период их деятельности», — отметил глава региона Василий Голубев.

В 2020 году зафиксирован рост закупок сельскохозяйственной техники, которая выйдет в поля. Так, селяне приобрели на 30% больше машин, чем в 2019 году. Вместе с тем оригинальными и элитными семенами озимых засеяно более 470 тыс. га (16% от уборочных площадей), минеральных удобрений внесено 196 тыс. тонн.

ИА REGNUM напоминает, что донские синоптики прогнозируют, что урожайность зерна озимой пшеницы ожидается в пределах 34−36 центнеров с гектара, ярового ячменя — 22−24 центнера с гектара.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские синоптики оценили возможные потери урожайности зерна