Нью-Йорк, США, , 17:30 — REGNUM Фондовый рынок США 16 июня уверенно стартовал в «зеленой зоне», основные индексы Уолл-стрит поднялись более чем на 2%.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 716,36 пункта (2,78%), до 26 479,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 80,28 пункта (2,62%), до 3146,87 пункта, индекс Nasdaq вырос на 208,33 пункта (2,14%), до 9934,35 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня торги на Уолл-стрит начались с падения основных индексов, однако к концу сессии индексы смогли закрепиться в «зеленой зоне».

Читайте также: Фондовый рынок США вышел из «красной зоны» и закрылся в плюсе