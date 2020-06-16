Киев, , 16:52 — REGNUM Министр экономики Украины Игорь Петрашко считает «катастрофической» ситуацию с низкой инфляцией в стране.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петрашко напомнил, что, согласно последним официальным данным, инфляция на Украине замедлились до 1,6%, тогда как, согласно макропрогнозам, заложенным в госбюджет, она должна находиться на уровне 11%.

«Все страны ЕС и США борются с этим фактом (низкой инфляцией), потому что это означает падение конкурентоспособности, депрессию по заработным платам… для Украины это также депрессия относительно торговых балансов. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что буквально накануне тему с низкой инфляцией впервые поднял один из лидеров фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, причем в связи с МВФ. В частности, Гетманцев заявил, что МВФ «таргетирует» инфляцию в меморандуме с Украиной на уровне 5% плюс-минус 1%, и при этом «очень жестко» прописывает свои полномочия по контролю за этим показателем. Соратник Зеленского заявил, что низкая инфляция хороша для кредиторов Украины, но абсолютно не способствует росту экономики.