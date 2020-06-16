Ижевск, , 16:18 — REGNUM Правительство Удмуртии приняло решение об оказании дополнительной поддержки семьям с детьми, у которых доход снизился в период пандемии коронавируса на 30% и более. Об этом сообщает оперативный штаб республики. Таким гражданам будут оплачены коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года.

Также право на такую поддержку получают предприниматели, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

Мера поддержки рассчитана на тех, кто ранее не получал не получал субсидию или компенсацию за коммунальные услуги. Единовременная выплата за семью будут перечислена напрямую ресурсоснабжающей организации в размере суммы всех начислений за апрель.

Если платеж за апрель семьей уже внесен, будет сделан перерасчет на текущий месяц.

Для получения поддержки необходимо обратиться в ближайший МФЦ до 30 июня текущего года или оформить заявку на портале госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, на меры государственной поддержки семей с детьми Удмуртии выделено 3,2 млрд рублей. В частности, 24 тыс. семей с детьми, имеющим право на материнский капитал, уже выплатили около 250 млн рублей. В июне в общей сложности этой категории семей будет выплачено еще 135 млн рублей. Кроме того, средства в размере 10 тыс. рублей получат семьи с детьми до 16 лет. Таких семей в Удмуртии 268 тыс.

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