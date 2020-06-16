Кострома, , 16:16 — REGNUM В Костроме на улице Катушечной в Фабричном районе после многомиллионного ремонта просел асфальт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городской думы Иван Сабуров.

Фото Ивана Сабурова

Провал образовался в районе дома No94. Ремонт двух участков улицы, включающий реконструкцию подземных коммуникаций, проводился в 2018 году. Общая стоимость работ составила 10,6 миллиона рублей. Подрядчиком выступил победитель муниципального контракта — ООО «Дормострой».

ИА REGNUM обратилось за комментариями в городскую администрацию:

«Под дорожным полотном есть сети ресурсоснабжающих организаций — «Костромагорводоканала» и ТГК-2. Предположительно, провал образовался из-за коммуникаций. Вчера комиссия обследовала участок, а сегодня-завтра его будут вскрывать, и смотреть, в чём проблема. Если причина провала в инженерных сетях — ремонтные работы оплатит ресурсоснабжающая организация. В ином случае дорогу в рамках гарантийных обязательств отремонтирует подрядчик»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дефекты выявились и на недавно отремонтированном мосту через Волгу. Костромские власти пытаются решить вопрос исправления дефектов в рамках гарантийных обязательств, однако подрядная организация сейчас находится в процессе банкротства.

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