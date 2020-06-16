Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В Чувашии в агропромышленном комплексе через несколько лет дефицит квалифицированных по отдельным специальностям может достигнуть 50% от потребности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, представляя стратегию развития отрасли.

В Чувашии перед весенним севом Cap.ru

Особое внимание в докладе было уделено кадровому обеспечению АПК.

«Сегодня кадры стареют, и без планомерной, целевой подготовки молодых специалистов, создания им условий проживания на селе, через 5−7 лет мы можем получить дефицит по отдельным специальностям в 30−50%. Например, средний возраст инженеров-механизаторов — 57 лет, каждый второй старше 45 лет. И только один из десяти — в возрасте до 35 лет», — сказал Сергей Артамонов.

По его словам, совместно с министерством образования была выработана «стратегия подготовки кадров», которая позволит сбалансировать кадровую потребность в отрасли». Министр также отметил, что «идёт оценка потребности по каждой группе специалистов» и предложил рассмотреть вопрос о возможности распространения механизма «земской» поддержки на молодых специалистов АПК и ветеринарии.

По данным минсельхоза, в 2019 году в Чувашии уровень зарплаты в сельском хозяйстве к среднереспубликанскому показателю составил 73,4% — 21,7 тыс. рублей. В структуре АПК Чувашии 53% составляет сельское хозяйство, 47% — пищевая промышленность, включая напитки.