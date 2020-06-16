Симферополь, 16 июня 2020, 16:16 — REGNUM Многим педагогам, работающим в школах Крыма, не выплатили материальную помощь на оздоровление перед отпуском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил депутат крымского парламента от (КПРФ) Илья Донченко.
В частности, по его словам, с этой проблемой столкнулись учителя из Раздольненского района республики.
По данным корреспондента ИА REGNUM, помимо этого в ряде крымских школ на период летних каникул вынудили уволиться некоторых техработников, пообещав их трудоустроить в начале нового учебного года.
Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что медработникам республики, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, не доплатили более 700 тысяч рублей.
Об этом: Медикам Крыма недоплатили более 700 тысяч рублей президентских надбавок