Симферополь, , 16:16 — REGNUM Многим педагогам, работающим в школах Крыма, не выплатили материальную помощь на оздоровление перед отпуском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил депутат крымского парламента от (КПРФ) Илья Донченко.

«В этом году при уходе в отпуск многие крымские школьные учителя получили выплаты в два раза ниже, чем в прошлом году. Им не выдали положенную им материальную помощь на оздоровление. В нарушение ч.3 статьи 27 Закона РК «Об образовании в Республики Крым» педагоги остались без меры социальной поддержки в виде получение материальной помощи на оздоровление в размере одного должностного оклада при предоставлении ежегодного отпуска в пределах фонда оплаты труда образовательной организации», — отметил депутат.

В частности, по его словам, с этой проблемой столкнулись учителя из Раздольненского района республики.

«Направил депутатские обращения в министерство финансов Крыма и Министерство образования, науки и молодёжи республики с требованием исправить сложившуюся ситуацию», — добавил Донченко.

По данным корреспондента ИА REGNUM, помимо этого в ряде крымских школ на период летних каникул вынудили уволиться некоторых техработников, пообещав их трудоустроить в начале нового учебного года.

Ранее в прокуратуре Крыма сообщили, что медработникам республики, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, не доплатили более 700 тысяч рублей.

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