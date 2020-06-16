Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Синоптики составили прогноз урожайности озимой пшеницы и ярового ячменя в Ростовской области. Об этом в ходе онлайн-совещания «О задачах по организованному проведению уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2020 году» 16 июня сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, передаёт ИА REGNUM.

В целом на урожайность окажут влияние ранняя вегетация, аномально тёплый март, прохладный апрель с продолжительными заморозками, а также почвенная засуха в апреле и мае, которая в южных районах достигла опасного явления.

«В настоящее время в основном по югу наблюдаются локальные дожди, град, шквалы. Вот такие непростые условия сложились в период роста сельскохозяйственных культур. При этом урожайность зерна озимой пшеницы ожидается в пределах 34−36 центнеров с гектара, ярового ячменя — 22−24 центнера с гектара, что соответствует показателю 2019 года», — отметила Назарова.

По её словам, погода в Ростовской области на период жатвы ожидается неустойчивая. В основном будет преобладать жаркая погода, но периодически будут наблюдаться локальные дожди, которые, возможно, будут сопровождаться градом, шквалом и грозами.

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