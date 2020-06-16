Москва, 16 июня 2020, 16:07 — REGNUM Коронабесие нанесло экономике РФ дополнительный удар, но главные проблемы начались раньше, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ожидания от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) не оправдались, но выходить из неё теперь смысла нет.
Читайте ранее в этом сюжете: Явный результат от вступления России в ВТО увидеть трудно — Мантуров