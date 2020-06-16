Москва, , 16:07 — REGNUM Коронабесие нанесло экономике РФ дополнительный удар, но главные проблемы начались раньше, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Падение уровня жизни в РФ началось с присоединения России к ВТО на кабальных и колониальных условиях, — сказал Делягин. — И практически это было нуклонное и монотонное падение. Усиленное кризисами, связанными с санкциями. И сейчас коронабесие нанесло дополнительный, а может окончательный удар. Оно просто резко обозначило все прежние тенденции. Если раньше думали: «Мы ещё потерпим, и всё обойдётся», то теперь увидели, что то, что раньше считали плохой жизнью, на самом деле было очень хорошей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ожидания от вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) не оправдались, но выходить из неё теперь смысла нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Явный результат от вступления России в ВТО увидеть трудно — Мантуров