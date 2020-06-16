Москва, 16 июня 2020, 16:03 — REGNUM В отличие от развитых стран, в России государство не создаёт для людей новых возможностей заработка и не восстанавливает старые, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, у граждан РФ стали пользоваться повышенным спросом товары низкого ценового сегмента.
Поэтому, как пояснил Делягин, люди начинают экономить на всём и покупать более дешёвые товары.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если экономический кризис в России затянется, то это напрямую отразится на структуре потребления граждан страны.