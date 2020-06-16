Москва, , 16:03 — REGNUM В отличие от развитых стран, в России государство не создаёт для людей новых возможностей заработка и не восстанавливает старые, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, у граждан РФ стали пользоваться повышенным спросом товары низкого ценового сегмента.

«Это не всплеск, а тенденция, — сказал Делягин. — Коронабесие разрушило российскую экономику. Нанесло ей очень сильный удар. И соответственно люди лишаются источников дохода. И даже те, у кого всё ещё есть деньги, понимают, что очень скоро денег у них не будет. Потому что возможности заработка уничтожены государством. В отличие от развитых стран, в РФ государство новых возможностей не создаёт, а старые не восстанавливает и просто занимается выжиганием экономики».

Поэтому, как пояснил Делягин, люди начинают экономить на всём и покупать более дешёвые товары.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если экономический кризис в России затянется, то это напрямую отразится на структуре потребления граждан страны.