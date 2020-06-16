Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 16 июня, на российском рынке отскок, почти все в «зеленом», но на рубль этот позитив как будто и не распространяется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«К середине дня доллар США торгуется по 69,60 руб. и прекратил рост. Евро символически снижается к рублю и торгуется на отметке 78,69 руб.

Внимание отечественных инвесторов приковано к действиям ЦБ РФ. Заседание пройдет 19 июня, и рынок очень ждет снижения ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 5,50% годовых.

Банк России подавал сигналы о «решительности» — как это трактовать, каждый решает для себя самостоятельно. Речь идет о снижении стоимости кредитования на величину от 50 до 100 базисных пунктов.

Думается, что регулятор поведет себя ожидаемо агрессивно и сократит ставку максимально, до 4,50% годовых.

Все эти ожидания уже отражены в цене рубля, осталось только дождаться фактов. С высокой вероятностью сегодня до конца торговой сессии доллар краткосрочно останется в пределах 69,50−70,50 руб., евро — в диапазоне 78,75−79,50 руб.», — считает эксперт.

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