Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Около 7000 самозанятых в Свердловской области по каким-то причинам не стали подавать заявку на получение разовых выплат от государства. Об этом заявил замглавы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на онлайн-конференции.

Хотя самозанятых информируют о возможности получить от 5 до 10 тысяч рублей без каких-либо обязательств, но, возможно, не все об этом знают, предположил Пиличев.

«Мне сложно представить, что такое большое количество — почти 7 тысяч человек — просто взяли и по принципиальным соображениям отказались от этой выплаты», — сказал замглавы фонда.

Заявки принимаются до осени 2020 года от самозанятых, которые зарегистрировались в данном статусе на 1 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по состоянию на 11 июня 2020 года было передано уже более 11 тысяч выплат.

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