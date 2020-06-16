Симферополь, , 16:08 — REGNUM Для российских детей в возрасте от 10 до 17 лет до конца лета предоставят пятидесятипроцентную скидку на проезд в плацкартных вагонах поездов, идущих в Крым. Об этом ИА REGNUM 16 июня сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

«Проводится сезонная акция — скидка в размере 50% для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно на проезд в плацкартных вагонах поездов компании «Гранд Сервис Экспресс». Скидка распространяется на поезда отправлением до 31 августа 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в стране возобновили продажу билетов на поезда «Таврия», которые следуют в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Об этом: На новые поезда в Крым за пять дней куплено более 15 тыс. билетов