Симферополь, 16 июня 2020, 16:08 — REGNUM Для российских детей в возрасте от 10 до 17 лет до конца лета предоставят пятидесятипроцентную скидку на проезд в плацкартных вагонах поездов, идущих в Крым. Об этом ИА REGNUM 16 июня сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в стране возобновили продажу билетов на поезда «Таврия», которые следуют в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.
Об этом: На новые поезда в Крым за пять дней куплено более 15 тыс. билетов