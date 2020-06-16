Москва, 16 июня 2020, 15:47 — REGNUM Если экономический кризис в России затянется, то это напрямую отразится на структуре потребления граждан страны, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что товары низкого ценового сегмента начали пользоваться повышенным спросом у жителей РФ. Как отметил Комолов, если взглянуть на структуру потребления, то можно увидеть, что она имела негативные тенденции последние пять-шесть лет, что было связано с реальным падением доходов населения.
Соответственно, как полагает Комолов, структура потребления будет или дальше меняться в сторону дешевого сегмента, или надолго законсервируется.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что хотя некоторые магазины в России говорят о постепенном приросте продаж, докризисный уровень пока не восстановился и восстановится не скоро.