Москва, , 15:47 — REGNUM Если экономический кризис в России затянется, то это напрямую отразится на структуре потребления граждан страны, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что товары низкого ценового сегмента начали пользоваться повышенным спросом у жителей РФ. Как отметил Комолов, если взглянуть на структуру потребления, то можно увидеть, что она имела негативные тенденции последние пять-шесть лет, что было связано с реальным падением доходов населения.

«После кризиса 2014 года большая часть потребителей была вынуждена изменить свою структуру потребления, — сказал Комолов. — А сейчас кризис, вызванный пандемией, по разным прогнозам снизит реальные располагаемые доходы граждан РФ ещё на 18%. И тут важно понять, насколько значимую роль в данных макроэкономических условиях будет играть потребительский кредит. Последние годы именно кредит позволял не очень сильно просесть потребительскому спросу. Реальные доходы падали намного быстрее, чем уровень потребления. Разницу компенсировал кредит. Но это не решение проблемы — чем больше люди покупают в кредит сейчас, тем меньше они купят в будущем. Но если кризис в российской экономике затянется, а все предпосылки к этому есть, то это будет напрямую сказываться на структуре потребления».

Соответственно, как полагает Комолов, структура потребления будет или дальше меняться в сторону дешевого сегмента, или надолго законсервируется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что хотя некоторые магазины в России говорят о постепенном приросте продаж, докризисный уровень пока не восстановился и восстановится не скоро.