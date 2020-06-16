Вильнюс, , 15:37 — REGNUM Подводный электрокабель между Швецией и Литвой спустя больше, чем неделю простоя, вновь заработал. Такие данные сегодня, 16 июня, появились на общеприбалтийской биржи электроэнергии Nord Pool.

При этом, шведская сторона, оператор Svenska kraftnat, не указал причины поломки. После выхода NordBalt из строя цена на электроэнергию в Литве подскочила в 1,5 раза.

Отметим, что Прибалтика к 2025 году планирует выйти из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ («энергокольцо» Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), при том что свыше 70% электроэнергии Литва импортирует. В основном, из Белоруссии и Калининградской области России.