Москва, , 15:37 — REGNUM В Зеленограде в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабушево» построят предприятие по изготовлению рубинов и сапфиров из синтетических материалов, сообщили в Стройкомплексе.

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Драгоценные камни будут производить из искусственно выращенного минерала — синтетического корунда. Площадь здания составит порядка 4 тыс. кв. метров.

На первом этаже разместятся служебные и технические помещения, на втором — производство камней и комнаты для сотрудников, на третьем — кабинеты для лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОЭЗ «Технополис «Москва», расположенной в Зеленограде, построят завод по производству лекарств.

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