Ашхабад, , 15:36 — REGNUM Вице-премьер-министр Эсенмырат Оразгелдиев отчитался перед президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым о ситуации с уборкой урожая пшеницы в Дашогузской и Балканской областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер подчеркнул необходимость более ответственно подходить к вопросам, касающимся сельскохозяйственной деятельности, и поручил провести косовицу максимально организованно.

Также Бердымухамедов поручил вице-премьеру незамедлительно и вовремя рассчитываться с аграриями за сданный урожай, и организовать для сезонных работников сельхозотрасли торговые точки и культурные мероприятия на местах.

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