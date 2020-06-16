Минск, , 15:28 — REGNUM На площадке «Юнисон» под Минском запущено сборочное производство автомобилей китайской марки Changan. Первым сошел с конвейера кроссовер модели CS35 PLUS.

Председатель наблюдательного совета СП ЗАО «Юнисон» Алексей Ваганов в своём комментарии отметил: «Сотрудничество с нашим новым партнером Changan Automobile Group стратегически важно для обеих компаний».

По его словам, в дальнейшем планируется расширять линейку выпускаемых автомобилей этой китайской марки. Он отметил «большой опыт работы с другими крупными автомобильными брендами» фирмы «Юнисон».

Напомним, на этой сборочной площадке ранее собирали автомобили китайской марки Zotye, а до этого — иранской Samand. Одновременно сборка китайских автомобилей марки Geely велась на расположенном под Борисовом (также Минская область) СП ЗАО «БелДжи».

Заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Сунь Цзэцзюнь считает, что запуск нового сборочного производства пойдёт на пользу как китайскому, так и белорусскому партнёрам. Он заявил: «Запуск производства в Республике Беларусь является еще одним стратегически важным шагом в развитии компании Changan. Завод «Юнисон» обладает необходимым технологичным оснащением и опытом производства современных автомобилей. На заводе соблюдается строгий регламент работ и контроль качества Changan Quality Control, что позволяет обеспечить высокое качество сборки наших автомобилей».

Отметим, китайские автомобили белоруской сборки не завоевали массовых симпатий в самой Белоруссии. Граждане союзной республики по-прежнему предпочитают подержанные иномарки западноевропейских и японских производителей. Из новых легковушек наибольший спрос белорусы предъявляют на российскую марку LADA.

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