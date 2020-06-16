Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM Предпринимателям Свердловской области предложили получить заём «Новый старт». Об этом заявил замглавы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на онлайн-конференции.

Средства по займу в размере до 500 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до 2 лет со ставкой 2,75% могут получить индивидуальные предприниматели и компании, работающие не менее полугода и зарегистрированные в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Деньги можно будет получить на выплату зарплат, арендных платежей, пополнение оборотных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил о дополнительных мерах поддержки для предпринимателей. Предлагается ввести для ТЦ отсрочку по налогу на имущество, земельному налогу, а также по арендным платежам за землю.

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