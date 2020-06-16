Москва, , 15:19 — REGNUM Завершился бесплатный образовательный онлайн-марафон для девушек, мечтающих начать карьеру в IT-сфере — GO-IT-GIRLS. Он проходил в рамках всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участницами стали более 2500 девушек.

Марафон проходил с 27 апреля по 31 мая. Из 2500 девушек до финала дошли 230, 15 из которых представили свои проекты. На практических занятиях участницы программировали чат-боты, создавали рекламные кампании для личных брендов в Instagram, интерфейс мобильных приложений.

«Мы призываем представительниц прекрасного пола активнее участвовать в проектах нашей платформы. Специально для девушек мы запустили первый онлайн-марафон в рамках конкурса «Цифровой прорыв». Он состоял из 4 частей, и в течение 5 недель участницы изучали управление IT-проектами, мобильную разработку, интернет-маркетинг и дизайн цифровых продуктов. Представленные в итоге проекты были посвящены общественным мероприятиям и туризму, были и социальные проекты по обучению детей и работе с домашними животными. А некоторые не остановились на достигнутом, собрали команду и приняли участие в первом онлайн-хакатоне, который мы провели в начале июня, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Команда четырех финалисток марафона — «Here as Here» — показала хороший результат и вошла в топ-10 команд хакатона по кейсу «Росатома». Девушки предложили решение по автоматическому созданию инструкций для сотрудников госкорпорации. Оно позволяет получать обновления по законодательным актам через личный кабинет сотрудника, перерабатывает сложные многостраничные документы в лаконичный одностраничник, а эргономичность достигается за счет использования видео, аудио и инфографики».

По словам директора РАЭК, руководителя проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергея Плуготаренко, «одна из важнейших задач конкурса — решение кадрового вопроса, который особенно остро стоит сейчас перед отраслью».

«Для вовлечения новых кадров и их профориентации необходимо давать возможность людям, желающим работать в IT, обучаться и развиваться независимо от их основной профессии. IT-отрасль открыта для новых идей, и мы рады создавать возможности для огромного количества специалистов абсолютно разных профилей. Яркий тому пример — команда «Here as Here», которая ярко представила себя на конкурсе. Они предложили рабочий продукт, который можно развивать и внедрять», — сказал Сергей Плуготаренко.

Подводя итоги марафона, его основатель Екатерина Беркита поблагодарила команду и всех участниц и отметила, что «вместе с конкурсом «Цифровой прорыв» мы сделали один из самых больших потоков марафона».

«Я очень рада, что удалось создать целое комьюнити девушек, мечтающих работать в IT. Многие из участниц уже собираются в команды и подают заявки на участие в «Цифровом прорыве» — это замечательно, ведь еще месяц назад они не имели никакого отношения к IT-отрасли. Обучение в этом марафоне — очень полезно. Открывайте для себя новые возможности, может быть, за ними дело вашей мечты», — поделилась Екатерина Беркита.

Второй онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» пройдет 19−21 июня. Регистрация открыта на сайте конкурса.

Регистрация на второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он состоит из двух онлайн-хакатонов и онлайн-чемпионата и позволяет участникам попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз не выходя из дома. Онлайн-чемпионат стартует 25 июня. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 500 конкурсантов.

Первый онлайн-хакатон проходил 5−7 июня. Над 5 кейсовыми заданиями работали 250 команд. Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите.

Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).