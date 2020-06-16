Токио, , 15:17 — REGNUM Руководство японского автопредприятия Infiniti не намерено сокращать модельную линейку бренда, заявил новый председатель компании Пейман Каргар. Об этом сообщается на сайте Speedme.ru.

Ранее сообщалось, что согласно новой стратегии «Nissan plus», Infiniti может остаться без заднеприводных моделей. Теперь же Каргар опроверг эту информацию, однако при этом он напомнил, что компания уже успела убрать в США из модельной линейки Q70.

Кроме того, председатель компании Infiniti намекнул на некоторые изменения в модельной гамме, однако в подробности вдаваться не стал.

Вопросы о будущей реструктуризации модельного ряда марки Каргар обошёл, сказав только, что связи компании с Nissan станут ещё более тесными.

Напомним, в мае 2020 года в России цены на кроссоверы японской марки Infiniti выросли на 35−90 тыс. рублей. Неизменной осталась только стоимость моделей Q50 и Q60.

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