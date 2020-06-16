Вильнюс, , 15:14 — REGNUM По данным литовского департамента статистики, совокупная зависимость Литвы в энергетике в 2019 году составила 75,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июня.

Затраты на топливо составили 7,76 млн тонн нефти, затраты на газ в общем срезе составили 24%. Также в Литву поставлялся каменный уголь, торф и другие ископаемые.

За год потребление электроэнергии выросло на 1,3%, суммарно потреблено 13,3 тераватт-часов. Импорт составил 70,2%. Литва по этому показателю является среди антилидеров ЕС.

Большинство электроэнергии в Литву попадает из Белоруссии и Калининградской области России. Отметим, что Литва планирует полностью прекратить поступление электроэнергии из Белоруссии после пуска БелАЭС, которую в Литве называют «небезопасной».