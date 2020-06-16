Тюмень, , 15:15 — REGNUM В России эксперты по недвижимости ожидают вторую волну ажиотажного спроса на загородную недвижимость на фоне увеличения финансирования по программе «Сельская ипотека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании по недвижимости и ипотеке «Этажи».

После снятия первых ограничений по коронавирусу и открытия риэлторских агентств, люди стали реализовать намеченное на карантине — приобретать недвижимость по льготной ипотеке. Благодаря реализации программы «Сельская ипотека» спрос на загородную недвижимость вырос на 25% в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Сургут и Красноярск, отмечают аналитики «Этажей».

"Большая часть загородной недвижимости приобретается сейчас за наличный расчёт и с привлечением средств материнского капитала. Около трети покупателей привлекают заёмные средства. Сельская ипотека очень востребована, но сама эта программа требует существенной доработки, как в части критериев согласования объектов, так и в части сроков проведения этой процедуры. С начала запуска программы «Сельская ипотека» к нам обратились более четырёх тысяч человек, и только чуть более двух тысяч в итоге приняли решение отправить заявки. Другая часть либо переориентировалась на другие ипотечные программы, либо отложили покупку», — сообщает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По расчётам экспертов в сфере ипотеки компании «Этажи», за счёт низкой процентной ставки, около 3%, при сумме кредита три миллиона рублей и сроке кредитования в 20 лет, размер ежемесячного платежа по сельской ипотеке составляет около 16 тысяч рублей. Тогда как ранее при стандартной ставке 8,5% годовых ежемесячный платёж составлял порядка 26 тысяч рублей.

Напомним, правительство России решило увеличить финансирование программы льготной сельской ипотеки в 2020 году ещё на 2 млрд рублей. Об этом сообщила 15 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы.

«Интерес к загородной недвижимости растёт с каждым годом и увеличение финансирования программы сельской ипотеки сейчас весьма актуально. Тем не менее, не исключено, что даже такое увеличение не позволит удовлетворить весь существующий спрос на данный ипотечный продукт», — прокомментировала решение правительства РФ Татьян Решетникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа льготной сельской ипотеки стартовала в начале 2020 года. Участником данной программы может стать любой претендент на покупку участка, дома или его строительство в сельской местности. Первоначальный ипотечный взнос составляет 10%, ставка в большинстве банков 2,7% годовых, максимальный срок кредитования — 25 лет.