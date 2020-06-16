Тюмень, 16 июня 2020, 15:15 — REGNUM В России эксперты по недвижимости ожидают вторую волну ажиотажного спроса на загородную недвижимость на фоне увеличения финансирования по программе «Сельская ипотека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании по недвижимости и ипотеке «Этажи».
После снятия первых ограничений по коронавирусу и открытия риэлторских агентств, люди стали реализовать намеченное на карантине — приобретать недвижимость по льготной ипотеке. Благодаря реализации программы «Сельская ипотека» спрос на загородную недвижимость вырос на 25% в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Сургут и Красноярск, отмечают аналитики «Этажей».
По расчётам экспертов в сфере ипотеки компании «Этажи», за счёт низкой процентной ставки, около 3%, при сумме кредита три миллиона рублей и сроке кредитования в 20 лет, размер ежемесячного платежа по сельской ипотеке составляет около 16 тысяч рублей. Тогда как ранее при стандартной ставке 8,5% годовых ежемесячный платёж составлял порядка 26 тысяч рублей.
Напомним, правительство России решило увеличить финансирование программы льготной сельской ипотеки в 2020 году ещё на 2 млрд рублей. Об этом сообщила 15 июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
По ее словам, практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа льготной сельской ипотеки стартовала в начале 2020 года. Участником данной программы может стать любой претендент на покупку участка, дома или его строительство в сельской местности. Первоначальный ипотечный взнос составляет 10%, ставка в большинстве банков 2,7% годовых, максимальный срок кредитования — 25 лет.