Ашхабад, , 14:50 — REGNUM Азербайджанское Каспийское морское пароходство возобновило контейнерные перевозки грузов из азербайджанского порта «Алят» в туркменский порт «Туркменбаши» и в обратном направлении.

В пароходстве отмечают, что для повышения эффективности и скорости грузоперевозок задействованы сухогрузные морские суда.

Напомним, что для скорейшего возобновления коммерческих грузоперевозок в условиях пандемии коронавируса в Туркмении построили дезинфекционные тоннели, предназначенных для обработки прибывающих из-за рубежа грузов.

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